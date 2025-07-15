15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 9 yıl geçti. TBMM’de kurulan Darbe Araştırma Komisyonu’nun Başkanvekili eski AKP’li ve Yeniyol Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ o geceyi SÖZCÜ’ye anlattı:

“15 Temmuz gecesi darbe girişimini kaynaklarımdan öğrendim ve hemen Çankaya Köşkü’ne gittim. Başbakan dahil herkesi aradım. AK Partili bazı milletvekilleri ’Darbe oluyorsa bizi de öldürürler, ben gelemem’ diyerek evinde saklanmayı tercih etti. Başbakan Binali Yıldırım da girişimi telefonum üzerine öğrendi. İlk üç aramamda ulaşamadım, sonra kendisi aradı ve durumu anlatınca ‘Ne darbesi kim yapıyor?’ diye sordu. O sırada İstanbul’daydı sonra Ilgaz Tüneli’ne gittiğini öğrendik.

400 SAYFALIK RAPOR

O geceki olaylar sabaha kadar sürdü ve kontrol altına alındı. 253 şehidimiz var ve bu şehitlerden biri de benim öz yeğenimdir. Darbe girişimi ile ilgili TBMM’de Araştırma Komisyonu kuruldu. Başbakanın talebi üzerine komisyonun başkanvekili olarak görevlendirildim. 7 ay çalıştık, çok sayıda tanık ve yetkiliyi dinledik. Önemli bazı tanıklar ise Meclis komisyonuna gelmekten kaçındı. Bir milyon sayfa evrak ve tutanak oluşturduk. 400 sayfalık rapor hazırladık. Bu rapor TBMM Başkanına teslim edildi ancak Meclis’te görüşülmemesi için iktidar özel gayret gösterdi ve rapor havada kaldı.

Raporun çarpıcı bölümlerinden biri Muhsin Yazıcıoğlu’nun helikopterinin düşmesi ve şüpheli ölümüdür. Darbe girişiminde Cumhurbaşkanının kaldığı oteli basıp suikast girişiminde bulunanlar ile 2009’daki Yazıcıoğlu’nun helikopterinden parça sökenlerin aynı askerler olduğunu öğrenince bununla ilgili özel çalışmayla rapor hazırlattım. Ancak bu bölümün ana rapora konulmadığını görünce itiraz ettim, sonuçta zor da olsa rapora eklenmesini sağladık.”