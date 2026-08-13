Kaza, gece yarısı Darıca ilçesi Sırasöğütler Mahallesi, Aydınlar Caddesi üzerinde meydana geldi. S.D. idaresindeki 34 CUF 958 plakalı otomobil, akşam işten çıkan A.K.'ye evinin önünde çarptı.

Otomobil sürücüsü çarpmanın ardından durup sonra tekrar hareket etti ve bu kez genç kızın üzerinden geçerek yoluna devam etti. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde aracın kıza çarptıktan sonra üzerinden geçtiği ve bir kişinin aracın arkasından koştuğu anlar yer aldı.

Sağlık ekibi tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan A.K., daha sonra Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi devam edilen A.K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

SERBEST BIRAKILDI

Kazanın ardından olay yerinden kaçan sürücü S.D., sabah saatlerinde polis merkezine giderek teslim oldu. Sürücü, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.