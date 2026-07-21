İngiltere Hükümeti, konutlarda halen yüzde 5 olarak uygulanan Katma Değer Vergisi’ni (KDV) 1 Ekim'den itibaren sıfırlama kararı aldığını duyurdu. İngiltere Başbakanı Burnham, alınan kararı "İnsanların cebine para koyacağız ve umudu geri getireceğiz” sözleriyle değerlendirdi.

FATURALARIN AZALMASI BEKLENİYOR

Uygulamanın yürürlüğe girmesiyle birlikte ortalama yıllık konut faturalarının yaklaşık 45 sterlin gerilemesi ve tüketici fiyat enflasyonunun yaklaşık 0,10 puan azalması bekleniyor.

Düzenlemenin 2026-27 mali yılında bütçeye maliyetinin yaklaşık 850 milyon sterlin olacağı öngörülüyor. Başbakan Burnham, oluşan bu bütçe açığını kapatmak amacıyla planlı bir çalışma yürüterek gerekli kaynağı başka bir harcama kaleminden sağladı.

DAHA ÖNCE PLANLANAN PROJEYİ İPTAL EDECEK

Elektrikte KDV’nin sıfırlanmasıyla oluşacak maliyet, daha önce planlanan 1,8 milyar sterlinlik Dijital Kimlik programının iptal edilmesiyle karşılanacak.

Başbakan Burnham’ın, vatandaşların gelir seviyesini iyileştirecek bu tür küçük dokunuşlara devam edeceği belirtildi. Bütçedeki gereksiz ve israf olarak görülen harcama kalemlerinin incelenmesi talimatını veren Burnham, elde edilecek her ek gelir veya tasarrufun vatandaşın cebine yönelik düzenlemeler için kullanılacağını taahhüt etti.