2024 Nobel Ekonomi Ödülü sahibi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, ekonomi dergisi The Economist’te kendisini ve akademik çalışmalarını hedef alan imzasız analiz yazısına sosyal medya üzerinden sert karşılık verdi.

İMZASIZ YAZIDA POPÜLİST POLİTİKA SUÇLAMASI

The Economist’te yer alan analizde, Acemoğlu’nun teori tabanlı modellerinin, geçmişte denenmiş ve başarısızlıkla sonuçlanmış popülist politikaları desteklemek maksadıyla kullanıldığı iddia edildi. İsimsiz bazı akademisyenlerin görüşlerine de yer verilen makalede, ünlü ekonomistin yapay zekanın küresel ekonomilere etkisine ilişkin değerlendirmeleri muğlak bulunarak eleştirildi. Metinde ayrıca ekonomi yazarı Noah Smith’in Acemoğlu’na yönelik eleştirel duruşuna dikkat çekildi.

"KARALAMA YAZISI GİBİ HİSSETTİRİYOR"

Yayımlanan metne sosyal medya hesabından yanıt veren Acemoğlu, derginin üslubundan ve yaklaşımından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. Makaleyi değerlendiren ünlü akademisyen, “The Economist dergisinin makalesinden hiç memnun değilim, bu makale bir karalama yazısı gibi hissettiriyor. Bunun da bir arka planı var, ki bu daha endişe verici” ifadelerini kullandı.

YANIT HAKKI TALEP ETTİ

Yazıya resmi bir yanıt vermek istediğini belirten Acemoğlu, dergi yönetiminden cevap hakkı talep ettiğini duyurdu. Yanıtının yayımlanmaması halinde izleyeceği yolu da açıklayan Acemoğlu, “Cevaplarını bekliyorum. Eğer dergide değilse, yanıtımı burada paylaşacağım” dedi.

Tartışma, Acemoğlu’nun liberal demokratik sistemlerin mevcut durumunu mercek altına aldığı "Hangi Liberal Demokrasi" adlı yeni kitabının okurla buluştuğu döneme denk geldi. Ünlü ekonomist Thomas Piketty de yakın zamanda eserin işçi sınıfı liberalizminin yeniden inşası açısından güçlü bir argüman sunduğunu belirtmişti.