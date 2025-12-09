Oyuncu ve müzisyen Yıldız Asyalı, "Eşim tarafından darp edildim" diyerek sosyal medya hesabından bazı görüntüler paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımları sosyal medyada gündem olurken, şikayet ifadesi de ortaya çıktı. Asyalı, darp edildiği günde dair ifade verirken eşini de hırsızlıkla suçladı.

DARP EDİLEN YILDIZ ASYALI'NIN İFADE ORTAYA ÇIKTI

'Eyvah Babam' dizisiyle şöhreti yakalayan Yıldız Asyalı, uzun süredir ekranlardan uzaktaydı.

Müzisyenlik yapan Asyalı, geçtiğimiz Mayıs ayında apar topar Mustafa Semih Demirci ile nikah masasına oturmuştu. Fakat ünlü oyuncunun mutluluğu kısa sürdü. Eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Asyalı, "Kocam tarafından darp edildim" diyerek yardım istemişti. Asyalı'nın jandarmaya verdiği ifade ortaya çıktı

EŞİNİ HIRSIZLIKLA SUÇLADI

Gazeteci İhsan Yalçın'ın haberine göre;

Eşini hırsızlıkla suçlayan Asyalı Jandarmaya verdiği ifadesinde şunlara yer verdi:

"Yaklaşık 6 ay önce eşim olan Mustafa Semih Demirci isimli şahısla evlendik. Evlendiğimiz günden beri aramızda sürekli olarak şiddet hali mevcuttu ve kendisi sürekli olarak kendini darp edip bunu benim yaptığım savunuyor. Daha önce de şikayetçi oldum ve mahkeme tarafından tedbir kararı konuldu ama bir aydır birlikte yaşıyorduk. 16.11.2025 günü saat 19.30 sıralarında yine beni darp etti, ben de kendisinden şikayetçi oldum.

Daha sonra Gümüşlük Mahallesi Adalar denizinde bulunan ikimizin ortak olarak kullandığımız evde ben uyuduğum esnada, eşim olan Mustafa Semih Denir i isimli şahıs eve girerek bana ait olan Aymek Marka Beyaz Renkli Bilgisayar, 1 adet Kemanımı evden almış ve 34 NGU 978 plakalı aracımın anahtarını çantamdan almış, evimin önünde park halinde bulunan 34 NGU 978 plakalı aracımı alarak evimin önünden götürmüş. Ben sabah uyandığımda olayı fark ettim. Evimden Aymek Marka Beyaz Renkli Bilgisayar, 1 adet Kemanım ve 34 NGU 978 plakalı aracımı çalan Mustafa Semih Demirci isimli şahıstan şikayetçi ve davacıyım."