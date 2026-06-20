Elazığ'da görev yapan yurt müdür yardımcısı Sevda Aktan'ın, Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren hakkında darp ve hakaret iddiasıyla yaptığı suç duyurusunun ardından yaşadığı süreç tartışma yarattı. Darp raporu alarak şikâyetçi olan Aktan'ın görevden uzaklaştırılması, gözaltına alınması, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alması ve son olarak Siirt'e gönderilmesi TBMM gündemine taşındı. EMEK Partisi Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, olayın tüm yönleriyle araştırılması çağrısında bulundu.

"KORUNMASI GEREKİRKEN CEZALANDIRILDI"

TBMM'de basın açıklaması yapan Karaca, aktardığı bilgilerin resmî başvurulara, soruşturma dosyalarına, tutanaklara ve mağdur tarafından paylaşılan belgelere dayandığını belirtti.

Karaca'nın aktardığına göre Sevda Aktan, Elazığ İzzetpaşa Kız Öğrenci Yurdu'nda müdür yardımcısı olarak görev yaparken 3 Şubat 2026 tarihinde yurtta düzenlenen bir kahvaltı organizasyonu nedeniyle İl Müdürü Abdulsamet Eren'in odasına çağrıldı. Aktan, burada hakarete uğradığını, üzerine su şişesi fırlatıldığını, darbedildiğini ve tehdit edildiğini öne sürdü.

Olayın ardından polisi arayarak hastaneye giden Aktan'ın darp raporu aldığı ve suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Karaca, "Bir kadın kamu emekçisi yaşadığı şiddeti kayıt altına alıyor, devletten hakkını korumasını bekliyor. Ancak bundan sonra yaşananlar en az bu iddialar kadar ağır" dedi.

ŞAFAK OPERASYONU, GÖZALTI VE SÜRGÜN

Karaca'nın açıklamasına göre suç duyurusunun ardından Aktan hakkında çeşitli soruşturmalar başlatıldı. Sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek evine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Aktan'ın telefonuna el konuldu.

Aktan'ın üç ay görevden uzaklaştırıldığı, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası aldığı ve daha sonra Siirt'e gönderildiği ifade edildi.

"KIZIM OLMASAYDI İNTİHAR EDEN BİR KADIN OLARAK HABERLERDE YER ALACAKTIM"

Karaca, Aktan'ın kendilerine gönderdiği mektuptan da bölümler paylaştı. Mektupta yaşadığı baskıların kendisini ve ailesini ağır biçimde etkilediğini anlatan Aktan'ın, "12 yaşındaki kızım olmasaydı belki bugün intihar eden bir kadın olarak haberlerde yer alacaktım" ifadelerini kullandığını aktardı.

Karaca, bu sözlerin kamuda çalışan emekçilerin maruz kaldığı baskı ve mobbing iddialarının ciddiyetini ortaya koyduğunu söyledi.

"İDDİALAR NEDEN ARAŞTIRILMADI?"

Açıklamasında Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Elazığ Valiliği'ne çağrıda bulunan Karaca, şu soruları yöneltti:

"Sevda Aktan'ın darp ve hakaret iddiaları neden araştırılmadı? Darp raporu neden dikkate alınmadı? Tanık ifadeleri neden görmezden gelindi? Şikâyetçi olan kadın neden korunmadı da peş peşe işlemlerin hedefi oldu? Gençlik ve Spor Bakanlığı bu süreç boyunca neden sessiz kaldı?"

Karaca, ortada yalnızca bir kamu emekçisinin yaşadığı mağduriyet değil, kamu gücünün nasıl kullanıldığına ilişkin ciddi iddialar bulunduğunu belirtti.

ESKİ PAYLAŞIMLARI DA HATIRLATILDI

Karaca, açıklamasında Abdulsamet Eren'in daha önce kamuoyunda tartışma yaratan sosyal medya paylaşımlarını da hatırlattı. Eren'in, 2019 yılında CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik linç girişiminin ardından yaptığı paylaşım nedeniyle gündeme geldiğini belirten Karaca, buna rağmen herhangi bir yaptırımla karşılaşmadığını ve daha sonra terfi ettiğini söyledi.

"BU DOSYANIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Sevda Karaca, açıklamasını "Bir tarafta hakkını aradığı için bedel ödetilenler, diğer tarafta makam ve nüfuzun sağladığı koruma kalkanı var. Sevda Aktan'ın iddiaları tüm yönleriyle araştırılana kadar bu dosyanın takipçisi olacağız" sözleriyle tamamladı.