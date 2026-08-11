İngiltere Devlet Darphanesi (Royal Mint), elektronik atıklardan altın ve değerli madenler elde etmeye dönük yeni bir üretim hattını devreye soktu. Kurumun Geliştirme Direktörü Sean Millard tarafından paylaşılan bilgilere göre, iki yıl önce kurulan tesis yılda yaklaşık 4 bin ton elektronik atığı işleme kapasitesine sahip. Tesis bünyesinde yürütülen çalışmalarda yıllık yaklaşık 400 kilogram altın geri kazanılıyor.

Geri dönüşüm sürecinde cihazlar bütünsel olarak eritilmek yerine parçalarına ayrılıyor. Elektronik kartlarda bulunan bakır, tantal ve plastik bileşenler ayrıştırılarak ilgili geri dönüşüm firmalarına devrediliyor.

ODA SICAKLIĞINDA ALTIN AYRIŞTIRMA TEKNOLOJİSİ

Geleneksel yöntemlerde yüksek sıcaklık veya güçlü asit çözeltileri kullanılırken, Royal Mint bünyesinde Kanadalı Excir şirketinin patenti altında geliştirilen ve altını oda sıcaklığında çözen bir kimyasal işlem uygulanıyor. Analitik Kimyager Kate Griffiths, yöntemin harici bir enerji kaynağı gerektirmediğini ve kullanılan kimyasal banyonun sonraki partilerde tekrar değerlendirilebildiğini ifade etti.

İngiltere Merkez Bankası (Bank of England) ofislerinden tedarik edilen eski bir telefon ortalama 30 miligram (yaklaşık 3 sterlin değerinde) altın içerirken, güncel akıllı telefonlarda bu miktar yaklaşık 4 sterlin değerine ulaşıyor. Elde edilen saflaştırılmış altın, kurumun kuruluş yılına atıfta bulunan "886" isimli mücevher koleksiyonunda kullanılıyor. Koleksiyondaki gümüş girdi ise İngiltere'deki hastanelerden toplanan eski radyo alıcılarından temin ediliyor.

ELEKTRONİK ATIK VERİLERİ VE EKONOMİK ETKENLER

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 2022 yılında küresel ölçekte oluşan elektronik atıkların %22,3'ü resmi kanallarla toplanıp geri dönüştürüldü. Atıkların usulüne uygun bertaraf edilmemesi durumunda çevreye kurşun, cıva ve plastik maddelerin karıştığı belirtildi.

Altın piyasasındaki fiyat artışları geri dönüşüm süreçlerinin ekonomik fizibilitesini etkiliyor. Ocak ayı sonunda ons başına 5.600 dolar ile rekor seviyeye ulaşan altın fiyatları, devam eden süreçte 4.000 dolar seviyelerinde dengeye geldi. Imperial College London Sürdürülebilir Kimyasal Teknolojiler Profesörü Jason Hallett, yüksek altın fiyatlarının geri dönüşüm maliyetlerini ikinci plana iterek alternatif süreçleri ticari olarak uygulanabilir kıldığını kaydetti.

ESKİ TELEFONLARDAN VERİ MERKEZİ PROJESİ

Elektronik atıkların değerlendirilmesine yönelik bir diğer çalışma ise San Diego Kaliforniya Üniversitesi ve Google araştırmacıları ortaklığıyla yürütüldü. Çalışma kapsamında ıskartaya çıkarılan Pixel akıllı telefonların ekran, pil, kamera ve kasaları sökülerek sadece anakartları bırakıldı.

Android yerine özel bir Linux sürümü yüklenen 25 ila 50 adetlik telefon kümelerinin, işlem kapasitesi bakımından çift soketli bir sunucu işlemcisine eşdeğer performans gösterdiği tespit edildi. Üniversite bünyesinde, yaklaşık 2 bin eski akıllı telefondan oluşacak ve yüz kadar akademik derse hizmet verecek yerel bir veri merkezi kurulması planlanıyor.