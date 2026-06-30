Gündüze güneş, güneşe tarla, tarlaya başak ne güzel uymuş’ dizelerinden oluşa ‘Uyum’ adlı şiiri yer aldı. Ecevit’in bu şiirinde ‘Başağa buğday buğdaya insan insana emek, ne güzel uymuş. Emeğe eylem eyleme yürek yüreğe sevgi, ne güzel uymuş’ dizeleri de bulunuyor. Darphane 2011 yılında 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü ile birlikte ‘Cumhuriyet dönemi Türk siyasetçileri’ serisi olarak hatıra para basımına başladı.

ÜNLÜ FÖTR DE VAR

İnönü’den sonra Adnan Menderes, Alparslan Türkeş ve Süleyman Demirel için de 20’şer liradan satışa sunulan hatıra paralar basıldı. Demirel’in hatıra parasının üzerinde ünlü fötr şapkası da yer aldı. Koleksiyonerlerin de rağbet gösterdiği bu paralar değeri zaman içinde 5 bin liraya kadar yükseldi. İnönü, Türkeş, Menderes için basılan hatıra paralar tükendi. Demirel için basılan hatıra para ise halen satışta bulunuyor.