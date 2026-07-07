Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, Ankara'da gerçekleştirilen 36. NATO Liderler Zirvesi anısına özel tasarımlı 5 liralık tedavül madeni para hazırladı. Günlük hayatta kullanılabilecek şekilde üretilen hatıra parası, zirvenin anısını yaşatmayı hedefliyor.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, NATO liderlerinin ilk resmi zirvesi 1957 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlendi. Bu yıl ise ittifakın 36. Liderler Zirvesi, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştiriliyor.

TEDAVÜLDEKİ 5 LİRA ÜZERİNE HAZIRLANDI

Zirvenin anısını kalıcı hale getirmek amacıyla hazırlanan "5 TL Tedavül Madeni NATO Hatıra Parası", halen dolaşımda bulunan iki metalli (bimetal) 5 liralık madeni para temel alınarak üretildi.

Paranın ön yüzünde NATO logosu, zirvenin düzenlendiği yer ve tarih bilgileri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin grafik tasarımı yer alırken, arka yüzünde ise tedavüldeki standart 5 liralık madeni paranın mevcut tasarımı korunuyor.

ÜRETİM 500 BİN ADEDE ULAŞACAK

Hatıra parasının ilk etapta 100 bin adet basıldığı belirtilirken, zirve süresince 400 bin adet daha üretilmesi planlanıyor. Böylece toplam üretim miktarının 500 bin adede ulaşması hedefleniyor.