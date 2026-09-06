Piyasadaki bozuk para sirkülasyonuna ilişkin yayımlanan resmi istatistikler, daralmayı net bir şekilde ortaya koydu. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre, 2026 yılının ilk 7 ayında piyasaya sürülen madeni para adedi, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 53 oranında azaldı.

KÜÇÜK KURUŞLARIN BASIMI DURDU

Açıklanan resmi verilerde en çarpıcı nokta düşük değerli kuruşların üretim tablosu oldu. 1 ve 5 kuruşluk madeni paralar, 2026'nın ocak-temmuz dönemini kapsayan ilk 7 ay boyunca Darphane tarafından piyasaya hiç verilmedi; basım sıfır olarak gerçekleşti.

10 kuruşluk paraların durumu da benzer bir seyir izledi. Yılın ilk 7 ayında yalnızca 360 bin adet tedavüle sunulurken, Şubat ayından sonra yeni basım yapılmadı. 25 kuruşluk paralar da 108 bin adet dolaşıma verildi ve 10 kuruşta olduğu gibi Şubat ayının ardından yeni üretim gerçekleştirilmedi.

1 TL'DE YÜZDE 69,4 GERİLEME

Dolaşımdaki madeni paralar içinde en belirgin gerileme, günlük hayatın en temel bozuk parası olan 1 TL'de yaşandı. Geçen yılın ilk 7 aylık döneminde 312 milyon 500 bin adet 1 TL tedavüle verilmişken, bu yıl aynı dönemde bu rakam 95 milyon 479 bine kadar düştü.

Böylece 1 TL'lik madeni paraların tedavüle verilme hacmi yıllık bazda yüzde 69,4 oranında azaldı. Bir diğer madeni para olan 5 TL'de de düşüş eğilimi görüldü. Geçen yılın aynı periyodunda 89 milyon 200 bin adet olan 5 TL üretimi, bu yıl 75 milyon 546 bine indi.

Tüm bu gerilemeye rağmen 1 ve 5 TL'lik madeni paralar, ilk 7 aylık süreçte piyasaya giren toplam bozuk paraların yüzde 90'ından fazlasını oluşturdu.

GENEL ÜRETİMDE YÜZDE 52,9 AZALMA

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'nün ocak-temmuz dönemini kapsayan verilerine göre, piyasaya verilen toplam madeni para sayısı geçen yılın aynı döneminde 402,8 milyon adet seviyesindeydi. Bu yıl ise toplam üretim 189 milyon 610 bin adede geriledi.

Karşılaştırmalı veriler, tedavüle verilen madeni para miktarının bir yılda 213,2 milyon adet, yani oransal olarak yüzde 52,9 azaldığını ortaya koydu.

TEK İSTİSNA: 50 KURUŞTA 16 KAT ARTIŞ

Genel üretimdeki sert düşüşün ve küçük kuruşların durmasının aksine, 50 kuruşluk madeni paralarda ters yönde bir hareketlilik kaydedildi. Geçen yılın ilk 7 ayında Darphane tarafından yalnızca 1,1 milyon adet 50 kuruş piyasaya sürülmüşken, bu yılın aynı zaman diliminde tedavüle verilen 50 kuruş sayısı 18 milyon 117 bine yükseldi.