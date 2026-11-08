Bilim ve Gelenek Aynı Çatıda Buluşuyor
PACE Academy kurucu ortakları Ali Özdoğru ve Ozan Şirikçi ile Darüşşafaka Spor Kulübü yöneticilerinin ev sahipliğinde düzenlenen iş birliği, kulübün altyapı ve A takım düzeyindeki tüm atletik performans süreçlerini kapsamayı hedefliyor. Proje; sporcuların fiziksel gelişiminin takip edilmesinden sakatlık sonrası güvenli sahaya dönüş süreçlerine kadar geniş bir alanda bilimsel ölçüm, analiz ve uzmanlık desteği sunacak.
Lansmanda konuşan PACE Academy Kurucu Ortağı Ali Özdoğru, geçmişte formasını giydiği Darüşşafaka’ya bu kez bir performans ortağı olarak dönmenin kendisi için çok anlamlı olduğunu vurguladı:
"Bir zamanlar formasını giydiğim, sporcu olarak çok şey öğrendiğim bu kulüple bugün yeniden bir araya gelmek çok değerli. Genç yaşlarda doğru yönlendirme ve bilimsel yöntemlerle desteklenen bir gelişim süreci büyük fark yaratıyor. Hedefimiz sporcuların potansiyellerini en iyi şekilde değerlendirmelerine ve uzun vadede sağlıklı bir spor hayatı sürdürmelerine katkı sağlamak."
PACE Academy Kurucu Ortağı Ozan Şirikçi ise iş birliğinin sürdürülebilirliğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Darüşşafaka’nın sporcu yetiştirme konusundaki köklü birikimini, PACE Academy’nin bilimsel test ve saha uygulamaları ile buluşturuyoruz. Bu çalışmayı kısa süreli bir kampın ötesinde, sezon boyunca devam eden ortak bir çalışma modeli olarak tasarladık."
Daçka Ekolü Spor Bilimiyle Güçleniyor
Darüşşafaka Spor Kulübü Başkanı Ata Salim Celayir, projenin kulübün köklü spor kültürünü çağdaş spor biliminin imkânlarıyla daha ileriye taşıyacağını belirtirken; altyapı ve A takım sporcuları Ege Akçay ile Ahmet Arda Ene de yapılan detaylı ölçüm ve bilimsel antrenmanların bireysel gelişimlerine, milli takım hedeflerine ve sahadaki bilinçlerine sağladığı büyük katkıyı dile getirdiler.
İlk Kamp 16 Kasım’da Başlıyor
İş birliği takvimi kapsamında ilk pilot uygulama olan “PACE Athletic Performance Camp”, 16–20 Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Vadistanbul’daki Bilişim Vadisi binasında 500 metrekarelik alanda faaliyet gösteren PACE Academy; bireysel ve grup antrenmanları, performans analizleri ve branşa özel gelişim programlarıyla sezona damga vurmaya hazırlanıyor. Program kapsamının 2027 yılından itibaren daha da genişletilmesi hedefleniyor.