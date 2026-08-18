Mohamed Salah transferiyle dünya basınında yer bulan Trabzonspor, forvete yapacağı hamle için Al-Hilal'de forma giyen Nunez'i gündemine aldı. Oyuncu tarafıyla anlaşma sağlanmış olsa da, Suudi ekibiyle müzakereler devam ediyor.

Trabzonspor, Uruguaylı golcü Darwin Nunez'in transferinde son aşamaya gelse de imzalar henüz atılmadı. Bordo-mavili ekip, oyuncuyla anlaşma sağlarken, Al-Hilal ile mali konuda sorun yaşanıyor..

ZORUNLU SATIN ALMA MADDESİ ENGEL OLDU

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, taraflar arasındaki en büyük anlaşmazlık Al-Hilal'in sözleşmeye ekletmek istediği zorunlu satın alma maddesi. Trabzonspor'un mali yapıyı riske atmamak adına bu maddenin zorunlu olmamasını istediği ifade edildi.

Diğer sorun ise oyuncunun Al-Hilal'den yaklaşık 12 milyon euro alacağının bulunması. Bu borcun da çözüme kavuşturulmaya çalışıldığı kaydedildi.

Liverpool, Benfica, Almeira ve Penarol formalarını giyen Nunez, kariyerinde 306 maçta 117 gol ve 51 asist kaydetti.