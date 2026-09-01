Olay, 30 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 sıralarında yaşandı. Botla denize açılan kişilerin sürüklendiği ve yardım talebinde bulunduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik Botu KB-11, olay yerine sevk edildi. SAĞLIK DURUMLARI İYİ Ekipler, denizde mahsur kalan 9 kişiyi botuna alarak güvenli bir bölgeye ulaştırdı. Kurtarılan kişiler, Sahil Güvenlik botu ile Palamutbükü Limanı'na getirildi. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı, mahsur kalan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

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