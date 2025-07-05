Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD) verilerine göre, Akdeniz’de Datça (Muğla) açıklarında saat 09.22’de 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Depremin merkez üssünün Datça’ya 171.36 kilometre uzaklıkta olduğu, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Deprem, Datça ve çevresinde kısa süreli hissedilirken, şu ana kadar olumsuz bir durum bildirilmedi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) July 5, 2025
Büyüklük:3.6 (Ml)
Yer:Akdeniz - [171.36 km] Datça (Muğla)
Tarih:2025-07-05
Saat:09:22:04 TSİ
Enlem:35.17278 N
Boylam:27.1225 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/CJoGZ6vBcT@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi