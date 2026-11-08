Muğla'nın Datça ilçesi Karaköy Mahallesi'ndeki Körmen Sahili'nde erkek cesedi bulundu. Cesedin kime ait olduğunun belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Saat 08.30 sıralarında sahilde yürüyüş yapanlar, yerde bir kişinin hareketsiz yattığını fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ve savcının olay yerindeki incelemesinin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.