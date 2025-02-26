Datça'da hasat veren badem çağlaları çiçek açmaya başladı. Toplanan meyveler İstanbul, İzmir, Antalya, Ankara, Bursa, Çanakkale ve Denizli'de bulunan toptancılar satılıyor.
KİLOSUNU 600 LİRAYA SATIYORLAR
92 yaşındaki Ayhan Mehmet Karayurt, mahalledeki üreticilerden biri. Meyvsimin ilk çağlalarını toplayan Karayurt, kilosunu 600 liradan satışa sunuyor. İlçe halkının gelir kaynağı olan çağlalar, bölgede önemli meyvelerden biri.
ERKEN ÜRÜN YÖRE HALKININ YÜZÜNÜ GÜLDÜRDÜ
Hacer Karayurt, erken aldıkları ürün veriminden dolayı memnun olduklarını ve badem ağaçlarında çağla hasadına başladıklarını ifade etti.
Diğer yandan çiçek açmış badem ağaçları ve papatyalar fotoğraf çekmek isteyenlerin uğrak yeri oldu.