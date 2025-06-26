Ana muhalefet partisi CHP, 30 Haziran’daki kurultayın iptali davasına kilitlendi. ‘’Hükümsüz’’ anlamına gelen ‘’Mutlak Butlan’’ kararı çıkarsa CHP’nin Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki eski yönetimi söz sahibi olacak, Özgür Özel yönetimi hükümsüz kalacak.

Kılıçdaroğlu dün SÖZCÜ muhabiri Başak Kaya ile görüştü son günlerin tartışmalı parti içi konuları hakkında açıklamalarda bulundu. İptal kararı çıkar ve Kılıçdaroğlu tekrar göreve gelirse, yeni kurultay için tüzük gereği bir yıllık zaman dilimi bulunuyor.

Kılıçdaroğlu Ankara Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki ofisinde çalışmalarını sürdürürken bundan sonraki yol haritasını, kamuoyundan gelen tepkileri ve yapılan yorumları değerlendirdi. Kılıçdaroğlu SÖZCÜ ile sohbetinde şu mesajları verdi:

DAVAYI BEN AÇMADIM

“Kurultay davasını açan ben değilim. ‘Değişimci’ olan delegelerin başlattığı bir yargı sürecidir. Bu davada partiyi tartıştırmamak için ifadeye gitmedim. Erdoğan’ın ‘Şaibeli kurultay’ dediği zaman buna cevap verilmemesinin bizi getirdiği nokta bu.

Kılıçdaroğlu, muhabirimiz Başak Kaya’ya konuşurken fotoğraf çektirmedi ve kayıt aldırmadı. Bu fotoğraf arşivden...

GÖREVİ KABUL EDERİM

Mahkeme kararını ‘Tanımıyorum’ demenin hukuki olarak bir karşılığı yok. Görevi kabul etmezsem o zaman kayyum riski var. Umarım böyle bir karar çıkmaz. Neden bu kadar korkuyorlar? Kayyum gelse daha mı iyi olur? Kayyuma sebep olsam bu kez bana ‘13 yıl partiyi yönettin şimdi de buna izin verdin’ diye tepki gösterirler.

ARARSA GÖRÜŞÜRÜM

Şu an Özgür Bey ile konuşacak bir konu yok. Ne zaman isterse arar görüşürüz. Karar ne zaman çıkacak ne çıkacak belli değil. Bu tartışmaları anlamıyorum. Karar çıktıktan sonra durumu oturur Özgür Bey ile değerlendiririz. İsterse ben davet ederim, isterse oturur konuşuruz.

VESAYETİ KALDIRMAZ

Medyada benimle ilgili yapılan yorumlara şaşırıyorum. CHP vesayeti kaldırmaz. CHP Atatürk’ün partisidir ve devleti kuran partidir. Bugüne kadar hiçbir CHP Genel Başkanı vesayetle görev yapmadı. CHP vesayeti kabul etmez. Özgür Bey’i görevi devrederken uyardım ama şu anda karar almakta zorlanıyor.

13 YIL KİM YÖNETTİ?

‘Göreve gelse bile partiyi yönetemez’ yönündeki çıkışları gülümseyerek karşılıyorum. Ne demek yönetemez? 13 yıl kim yönetti. Asıl kayyum olursa partiyi kim yönetecek? Böyle bir şey kabul edilemez.

PARTİ BARIŞMALI

Göreve gelmem durumunda nasıl bir yönetim anlayışı olur? Öncelikle partinin barışması lazım, bütünleşmesi lazım. Zaman ayrılık zamanı değil. İnsanlar birbirine kinlenmiş olabilir bunu kırmamız lazım.

SON GÖRÜŞME

Mansur Bey ve Vahap Bey ile görüşmemizde daha çok Engin Özkoç konuştu. Vahap Bey kayyum konusunda bana hak verdi. Mansur Bey ise bir araya gelip bu konuyu çözmemiz gerektiği konusunda görüş bildirdi. Ben de ortada bir karar olmadığını, karar çıkarsa partiyi kayyuma teslim edemeyeceğimi söyledim.

BANA TUZAK

Yapılan yorumları CHP’ye ve bana kurulmuş bir tuzak olarak görüyorum. Mahkeme iddiaları inceleyip ortaya delilleri koyacaktır. Yargı kararını tanımıyorum diye bir şey yok. Ben görevi kabul etmesem karar kadük kalır demek anlamsız. Kabul etmesem kayyum gelir. Kayyum gelince de ne zaman kurultayı toplayacağı belli olmaz. O döneme kadar partiyi kim nasıl yönetecek? CHP kayyuma teslim edilmez. CHP’nin DNA’sı ile oynanıyor. Buna izin veremem, veremeyiz. Yapılan özel görüşmelerin sızdırılması doğru değil. Benden izin istemediler. Yansıyan birçok bilgi yanlış ve olmayan şeyler.

ÖRGÜT BENİ ARIYOR

İl başkanları ilçe başkanları örgütten arkadaşlar sürekli arıyorlar, ziyarete geliyorlar. Türkiye’nin durumunu konuşuyoruz bu konuları değerlendiriyoruz. Bir sorun yok. Partinin toplantılarına katılmalarını da söylüyorum, destekliyorum. Birkaç kez Muharrem İnce ile de görüştük. Partiye gelmek istediğini söylemişti.

Yeni kurultay için bir yıllık bekleme süresi doğacak

Kılıçdaroğlu’nun yeniden genel başkanlık koltuğuna oturması durumunda kurultayı ne zaman toplayacağı da şimdiden tartışma konusu oldu. 38. Olağan Kurultay normal süresinden önce gerçekleştirildiği için, tüzük gereği bir yıl bekleme hakkı bulunuyor. Ancak, kongre takviminin daha önce başlatılmasının önünde bir engel de yok. Mahallelerden başlayarak kongreler başlarsa, il ve ilçe kongrelerinin tamamlanmasının ardından birkaç ay içinde istenirse kurultay yapılabilecek. Takvimi başlatma kararı da partinin yeni yönetiminin inisiyatifinde olacak.