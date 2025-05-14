Kızılcık Şerbeti'nin Pembe Ünal'ı Sibel Taşçıoğlu, 96. bölümde diziye veda ederken dizi setinde anlaşmazlık yaşandığı ve Sibel Taşçıoğlu'nun senarist Melis Civelek'in kızı Feyza Civelek'le anlaşamaması üzerine diziden apar topar gönderildiği iddiaları öne sürülmüştü.
100.BÖLÜM KUTLAMASI
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, 100. bölümünü İstanbul’un gözde mekanlarından birinde düzenlenen özel bir organizasyonla kutladı.
Dizi oyuncuları ve kanal yöneticilerinin tam kadro katıldığı gecede, son haftalarda diziden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun bulunmaması dikkat çekti.
"O DEFTER KAPANDI"
Davet edilmeyen Taşçıoğlu, yaptığı açıklamada olay ifadeler kullandı.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, eğlenceli geçen gecede gözler dizinin unutulmaz karakterlerinden biri olan Pembe’yi aradı.
Altuntaş’ın kendisine telefonla ulaştığı başarılı oyuncu şu bomba açıklamayı yaptı:
"Evet, kutlama yemeğine davet edilmedim. Gözlerin Pembe’yi aramasını anlıyorum ama benim için o defter kapandı."