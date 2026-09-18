DESTANSI DÜĞÜN
Ebru ve Refik Gökçek'in oğulları Ömer Gökçek, sevgilisi Yağmur Sabuncu ile hayatını birleştirdi. Çift, düğünleri için İtalya'nın masalsı güzellikteki Puglia bölgesini tercih etti.
İSTANBUL SOSYETESİ PUGLİA'YA AKIN ETTİ
İki gün iki gece süren düğüne İstanbul sosyetesi yoğun ilgi gösterdi. Çiftin mutluluğuna şahit olmak isteyen davetliler, Puglia'da düzenlenen organizasyonda bir araya geldi.
ÜNLÜ İSİMLER DÜĞÜNDE BULUŞTU
Düğüne Aslı Kuseyrioğlu, Dilek Hanif, Yaman Berker, Yasemin Berker Şahin, Zeynep Egeli ve Sibil Çetinkaya katıldı. Eda Gürkaynak da düğünde annesi Sinem Gürkaynak, ablası Lara ve oyuncu sevgilisi Birkan Sokullu ile birlikte yer aldı.
DÜĞÜNDEN DESTANSI KARELER
Eda Gürkaynak ve Sibil Çetinkaya, düğünden fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaştı. Puglia'nın masalsı atmosferinde gerçekleşen organizasyondan paylaşılan kareler, düğünün renkli anlarını ortaya koydu.
Günün Trend Haberleri
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.