Beşiktaş, Portekiz ekibi Benfica'nın Çek futbolcusu David Jurasek'i kiralık olarak kadrosuna kattı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki sol bek oyuncusunun satın alma opsiyonuyla kiralık olarak transferi konusunda Benfica ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Geçen sezon Almanya ekibi Hoffenheim'da kiralık olarak görev yapan Jurasek, tüm kulvarlarda 22 maça çıktı. Çekya Milli Takımı'nda 12 maça çıkan David Jurasek, 1 gole imza attı.
Beşiktaş, transfer ile ilgili resmi internet sitesinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Kulübümüz, 2025-26 sezonu transfer çalışmaları kapsamında profesyonel futbolcu David Jurasek’in satın alma opsiyonuyla geçici transferi hususunda Benfica kulübüyle anlaşmaya varmıştır.
David Jurasek’e Beşiktaşımıza hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz.
Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."