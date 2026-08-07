Başakşehir forması giyen Davie Selke, eşi Evelyn Selke ile birlikte İstanbul'u ziyarete gelen yakınlarına şehrin öne çıkan gastronomi noktalarını gezdirdi. Rumelihisarı, Beşiktaş, Kadıköy, Moda ve Karaköy'ü kapsayan turda misafirlerine Türk mutfağının sevilen tatlarını ikram eden Selke çifti, gezi sonunda İstanbul'un hem tarihi hem de mutfak kültürüne hayran kaldıklarını dile getirdi.

BOĞAZ MANZARASINDA TÜRK KAHVALTISI

Davie Selke ve eşi Evelyn Selke, gastronomi turuna Rumelihisarı'nda Boğaz manzarası eşliğinde yaptıkları kahvaltıyla başladı. Yakınlarına menemen, yumurta, bal-kaymak ve Türk çayını öneren Selke, bölgenin en sevdiği duraklardan biri olduğunu belirterek, "Burayı çok seviyorum. Boğaz manzarası eşliğinde yemeğinizi yiyebiliyorsunuz. Arkadaşlarıma favori ürünlerimi söyledim. Menemen, yumurta, bal kaymak ve tabii ki çay" ifadelerini kullandı.

BEŞİKTAŞ'TAN MODA'YA LEZZET TURU

Kahvaltının ardından Beşiktaş'a geçen ekip, burada tatlı molası verdi. Daha sonra yine aynı semtte bir mantıcıya uğrayan grup, ertesi güne ise Moda'da başladı. Moda'nın atmosferinden etkilenen Evelyn Selke, "Moda harika bir yer. Gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Burada güne başlamak, manzara eşliğinde çay ve kahve içmek harika" sözleriyle bölgeye olan hayranlığını dile getirdi.

LAHMACUN, PİDE VE TÜRK KAHVESİ DENEYİMİ

Selke çifti ve misafirleri, Moda'daki kahvaltıda tost tercih ettikten sonra rotayı Kadıköy'e çevirdi. Burada lahmacun ve pidenin tadına bakan grup, yemek sonrası Türk çayı ve Türk kahvesi eşliğinde İstanbul'un gastronomi kültürünü deneyimlemeye devam etti.

BALIK DÜRÜMÜ ÖVE ÖVE BİTİREMEDİ

İstanbul turunun son durağı ise Karaköy oldu. Davie Selke, konuklarına bu kez İstanbul sokak lezzetlerinin simgelerinden biri olan balık dürüm ikram etti. Ünlü futbolcu, "Balık dürüm çok lezzetli ve tam bir fiyat performans yemeği. Hem doyuyorsunuz hem de ucuza harika bir yemek deneyimliyorsunuz" diyerek bu lezzeti övdü.

'İSTANBUL HER ZAMAN BİRÇOK GÜZELLİK SUNUYOR'

Gezi sonunda değerlendirmelerde bulunan Davie ve Evelyn Selke çifti, İstanbul'un yalnızca tarihi ve doğal güzellikleriyle değil, zengin mutfağıyla da öne çıktığını vurguladı. Çift, "İstanbul harika bir şehir. İnsanlara her zaman birçok güzellik sunuyor. Hem tarihi güzellikleri var hem de birçok lezzet durağında keyifli vakit geçirebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.