Süper Lig'de oynanacak Beşiktaş derbisi öncesinde Galatasaray’da gözler Davinson Sanchez’in sağlık durumuna çevrildi. Kolombiyalı savunmacının sahada olup olmayacağı son antrenmanın ardından netlik kazanacak.
SON KARAR SAĞLIK RAPORUNA GÖRE
Kolombiya’nın Brezilya ile oynadığı karşılaşmada sakatlık geçiren Davinson Sanchez, kaval kemiğine aldığı darbe sonrası Paraguay maçında FIFA’nın kararıyla oynayamamıştı. İstanbul’a dönen deneyimli stoperin sağlık kontrolleri yapıldı. Galatasaray sağlık heyeti, Sanchez’in nörolojik durumunu takip ederken, oyuncunun son durumu yarınki antrenman öncesi netleşecek.
Teknik ekibe kendisini iyi hissettiğini ve forma giymek istediğini ileten Davinson Sanchez’in derbide kadroda olup olmayacağı, son kontrol sonuçlarına göre belirlenecek.
OSIMHEN’DEN SEVİNDİREN HABER
Öte yandan Nijerya Milli Takımı'nda Zimbabve karşısında hafif bir sakatlık yaşayan Victor Osimhen’in durumunun ciddi olmadığı öğrenildi. Galatasaray’ın yıldız golcüsünün Beşiktaş derbisinde sahada olması bekleniyor.