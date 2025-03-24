Davinson Sanchez’den Galatasaraylıları sevindiren gelişme…Kolombiyalı oyuncu 2026 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya'nın Kolombiya'yı 2-1 yendiği maçta sakatlanmıştı.
Brezilya kalecisi Alisson'la çarpışan ve başına aldığı darbe nedeniyle kenara gelen Sanchez'in kısa süreli bilinç kaybı yaşadığı ancak durumunun ciddi olmadığı açıklanmıştı.
Kolombiya Milli Takımı'nın sosyal medya hesabından antrenman fotoğrafları yayınlanırken Sanchez'in de yer aldığı görüntüler paylaşıldı.
Dünya Kupası Elemeleri'nde Kolombiya'nın Paraguay'la karşı karşıya geleceği maç 26 Mart Çarşamba günü sabaha karşı TSİ 03.00'te başlayacak.