Kolombiya Futbol Federasyonu, Galatasaraylı Davinson Sanchez'in Milli Takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Kolombiya milli takımının antrenör ve sağlık ekibi, Dávinson Sánchez'in Paraguay maçında yer almayacağını bildirdi. Sporcunun tatmin edici bir şekilde iyileşmesine ve hem tıbbi muayenelerin hem de günlük klinik değerlendirmelerin normal standartlarda sonuçlar göstermesine rağmen, maçta yer almayacağına ortaklaşa karar verildi."

NE OLMUŞTU?

Kolombiya'nın Brezilya ile oynadığı maçta Davinson Sanchez kaleci Alisson Becker ile kafa fakaya çarpışmış ve oyundan çıkarılmıştı.