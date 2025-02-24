Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında RAMS Park'ta oynanan karşılaşma 0-0 berabere sona erdi. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın savunma oyuncusu Davinson Sanchez, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Çok fazla net pozisyona giremediklerini belirten Kolombiyalı futbolcu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Üç puanı istedik ama net pozisyonlara çok fazla giremedik. Mücadelemizi biraz daha üst seviyeye çıkartıp ikili mücadelelerde daha iyi olmamız gerekiyordu. Bu durumlarda rakibe yeterince tehdit yaratamadık. Bundan ders almamız gerekiyor. Bu tehditleri yaratmamız gerekiyor. Çok yüksek kalitede oyunculardan oluşan büyük bir takımız. Bu tarz maçlarda üç puan almamız gerekiyor. Önümüzdeki maçlarda daha iyi olmak için çalışacağız.

Sürekli bu tarz oyunları oynamaya kapasiteniz yetiyorsa bu maçları daha fazla oynuyorsunuz. Zamanla alışıyorsunuz. Takım oyununa katkı sağladığımızda çok daha mutlu oluyoruz. Maç maç hedefimize doğru yaklaşıyoruz. Bu maçlar önemli ama genel resme de bakmak lazım. Saha dışı konuşmalara çok fazla karışmıyoruz. Maçlar sahada oynanır ve herkes işine odaklanmalıdır. Baskıya gerek yok. Futbol bu; ama sonuç almak da istiyoruz.

Taraftarımıza Avrupa’da aldığımız kötü sonuçtan sonra bir selam göndermek istiyorduk. Şimdilik bunu yapamadık ama önümüzdeki maçlarda bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yapacağız.”