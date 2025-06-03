Süper Lig tarihinde gelmiş geçmiş iyi yabancı stoperler arasına girmeyi başaran Galatasaraylı Davinson Sanchez, SÖZCÜ’nün konuğu oldu.

Sarı-kırmızılı formayla üst üste iki lşampiyonluğunda gösterdiği performansla taraflı tarafsız tüm futbolseverlerden tam not alan Sanchez, bu sezon Fenerbahçe derbilerinde düğümü çözdüklerini söyledi. Kolombiyalı defans oyuncusu, “İşi doğru yaptığında mutlu oluyorsun. Ve bunu doğrudan rakiplerine karşı yaptığında daha da güzel. Bence Fenerbahçe’ye karşı oynadığımız o iki maçı kazandığımızda yakaladığımız ivme hem Türkiye Kupası’nı hem de Süper Ligi kazanmamızda etkili oldu. En tatmin edici tarafı bu” dedi.

ABDÜLKERİM HIZLI VE AKILLI

Kupada oynanan Fenerbahçe maçında ağlara doğru giden topu çizgiden çıkarıp takımını zafere taşıyan Sanchez, o pozisyonla ilgili “Bence o an gerçek bir futbol anı. Bunu anlatamazsınız. Ancak yaşayabilirsiniz ve ben yaşadım. Benim işim savunma ve kalemi korumak. O an görevimi yaptım” ifadelerini kullandı. Sanchez, partneri Abdülkerim Bardakcı’yla ilgili yöneltilen sorumuza şu yanıtı verdi: “Çok özel bir futbolcu. Abdülkerim ile aramda güçlü bir uyum ve iletişim olduğunu düşünüyorum. Hızlı ve akıllı.”

ŞAMPİYONLAR LİGİ KALİTEYLE OYNANIR

Şampiyonlar Ligi’nde yarım kalan hikayeyi yeni sezonda tamamlayacak mısınız? Kulüp rekabetçi bir takım kuracaktır. Ama orada olmanın şartı, mutlaka o turnuvalarda oynamayı bilen oyuncuların olmasıdır. Gelenler, kalanlar, kim olursa olsun takımda profesyonelce ve kaliteli şekilde çalışmalı. Çünkü Şampiyonlar Ligi sadece kaliteyle oynanır.

2015 yılında Barcelona’nın teklifini reddettin. Neden?

Zamanı değildi, yeri değildi. O zamanlar Libertadores Kupası’nda Atletico Nacional ile yeni oynuyordum. Çok az maçım vardı. Barcelona’ya değil, Barcelona B takımına gidecektim. Altı ay bekledikten sonra Libertadores Kupası’nı kazanmak farklı bir durum yarattı. Artık A takım gündemdeydi. Durum kulüple değil, ama şartlarla ilgiliydi.

Daha ilk maçında yeni mukavele imzalamışken insanlar ‘Hemen sözleşme uzatılsın’ dedi. Bunu nasıl başardın?

Yeni bir yere gittiğinde beklentiler olur, bu normaldir. Beklentiler iyi ya da kötü olabilir ama cevabı işinle verirsin. Bu yüzden çabuk verilen yargılar geçersizdir. Profesyonel olarak hep saygı gösteririm. Bir, iki ya da üç maçla bir futbolcunun yetersiz olduğu söylenemez.

OSİMHEN’İ SAVUNMAK ZOR

Sanchez, Victor Osimhen’in çok başka bir forvet olduğunu söyledi. Başarılı savunmacı, “Osimhen ve Icardi’yle karşı karşıya oynamak ister miydin?” sorusuna “Çok kaliteli futbolcu ikisi de. Onlara sahip olduğumuz için şanslıyız. Savunmacı olarak sahada referans alabileceğin biri yoksa işin zor. Sürekli hareket ediyorlar ve seni şaşırtıyorlar. Bu tür forvetler işi zorlaştırıyor” cevabını verdi.

CUESTA’YA KEFİLİM

Sanchez, Genk’ten devre arasında transfer edilen ama istenilen katkıyı veremeyen vatandaşı Cuesta konusuyla ilgili de konuştu. “Cuesta’yla ilgili sorunun geleceğini biliyordum” diyen yıldız stoper, “Cuesta’yı Galatasaray’a önerdim. Onu tanıyorum. Yetkililer bunu sordu, ben de referans oldum. Cuesta’nın zaman aldığı dönem bizim en kötü zamanımızdı” ifadelerini kullandı.

Bu sezon en unutamadığın maç ve en çok üzüldüğün maç hangisiydi? Sezonun kırılma anı sana göre neydi?

Çok mutlu anlarım oldu. İki tanesini söyleyeyim: Fenerbahçe ile oynadığımız iki maç. Birincisi, kupayı kazanacağımızı gösterdiğimiz maçtı. Diğeri, lig şampiyonluğunu ilan ettiğimiz maç. Birkaç puan öndeydik ve hedefe yöneldik. En üzücü an ise Avrupa maçlarıydı: Malmö, Rigas, Dinamo Kiev, Ajax, AZ Alkmaar... Bu maçları kazanamamak çok kötüydü.

Türkiye’deki futbol atmosferini ve taraftar kültürünü nasıl buluyorsun?

Bu tür anlar her zaman güzeldir, çok duygusaldır. Takım arkadaşlarının gerçek kişiliklerini tanırsın. Çünkü onlar bir

kitap gibidir. Futbol kültürü inanılmaz. Türkler, Güney Amerikalılar gibi, hatta bazen daha fazlasını yaşıyorlar.

Şampiyon, rekortmen Okan Buruk nasıl bir teknik adam?

Daha çok şey başaracaktır. Şu an için bunları söyleyebilirim.