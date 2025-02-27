Profesör Dolan, bu nesilde "herkesin bir şekilde kendini daha iyi hissetmenin peşinde olduğunu" söylüyor. Hepimiz mutluluk tarafından motive ediliyoruz, ancak farkında olmadan kendimizi düzenli olarak sabote edebiliyoruz. Peki, ilk yaptığımız ama bize faydası olmayan şey nedir? İşyerinde terfi almak veya 30 kilo vermek gibi büyük hedeflere odaklanmak.

Aslında bu hedeflere tamamen ulaşılabilir olsalar bile, onlara çok fazla odaklandığımızda, günlük hayatta daha mutlu olmamıza yardımcı olabilecek küçük şeylere odaklanmayı unutuyoruz. Elbette, herkesi mutlu edecek sihirli bir reçete yok, ancak belirli şeylerin en fazla sayıda insana yardımcı olduğunu gösteren çeşitli çalışmalar bulunuyor. Bu, günlük tutmaktan, sevdiğiniz insanlarla vakit geçirmeye ve bir yardım kuruluşunun parçası olmaya kadar uzanıyor.

Daha mutlu olmanın bir başka yolu ise gerçekten keyif aldığınız şeyleri yaparak zaman geçirmektir. Bu, Happier Lives Institute'un kurucusu Dr. Michael Plant'ın önerisidir. Oxford Üniversitesi'nin refah araştırmasına katılan Dr. Plant, çoğu zaman bizi daha mutlu edeceğini düşünerek bazı aktiviteler yaptığımızı, ancak aslında bu aktivitelerden hoşlanmadığımızı söylüyor. Bu aktiviteler, spordan meditasyona, nefes egzersizlerine kadar geniş bir yelpazeye yayılabilir. Bu nedenle, kendinizi dinlemeniz ve gerçekten de yaptığınız şeyin (kendi iyiliğiniz için) sizi memnun edip etmediğini sorgulamanız çok önemlidir.

Günlük hayatınızda sizi daha mutlu edecek bir alışkanlık edinmek

Artık kendinize düzenli olarak neyi sevip neyi sevmediğinizi sorduğunuza göre, günlük hayatınızda sizi daha mutlu edecek bir alışkanlık daha edinebilirsiniz: Küçük şeylerde mutluluk bulmak. Çoğu zaman bunu unuturuz, ancak en kötü günümüzde bile bizi daha mutlu eden şeyler mutlaka vardır. Bu, müzik dinlemek, dışarı çıkmak, gülmek veya çikolata yemek gibi basit şeyler olabilir.

Yani çikolata yemek veya alkol içmek gibi "olumsuz" olarak değerlendirebileceğimiz şeyler bile, küçük bir mutluluk kaynağı olabilir. Uzmanlara göre, olabildiğince mutlu olabilmek için bu küçük zevkler ile sağlıklı bir yaşam tarzı arasında doğru dengeyi bulmalıyız.