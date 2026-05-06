Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeni Yol Partisi Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, AKP’li isimleri hedef aldı.

‘ÜÇLÜ ÇETE ÜLKEYE 1O YIL KAYBETTİRDİ’

Davutoğlu, “Bir muhasebe yapın. 10 yıl kaybettiniz, 10 yıl kaybettirdiniz Türkiye'ye. Kimdi bunlar; üçlü çete. Birisi kazanmadığı bir seçimin üstüne oturmaya çalışan düşük profilli bir başbakan. Sonra hangi yolsuzluklarla Hollanda'da 28 milyar doları olduğu iddialarına bile cevap veremeyen birisi. Diğeri 90'lı yılların bütün kirli artıkları, faili meçhulleri iktidara taşımak üzere AK Parti'ye sızmış bir İçişleri Bakanı. Birisi de kayınpederine dayanarak ülkenin geleceğinde lider olmayı hayal eden maceraperest bir damat. Bu üçlü çete Türkiye'ye 10 yıl kaybettirdi” ifadelerini kullandı.

‘ATV’NİN YAYINLARINA SON VERECEĞİZ’

Davutoğlu ayrıca açıklamasında şunları kaydetti:

Toplumsal değerleri yıpratan bütün faktörlerle, aileyi yıpratan her şeyle mücadele edeceğiz. İktidar olduğumuz gün o gündüz yayınları başta adını da vererek söylüyorum ATV; Aileyi Tahrip Televizyonu olmak üzere hepsinin yayınlarına son vereceğiz. Uyuşturucuyla mücadele edeceğiz. Satanlarla, kullananlarla değil sadece baronlarıyla mücadele edeceğiz. O baronları kim desteklediyse arkasındaki siyasi aktörlerin tümü ile mücadele edeceğiz.

BARONLARLA RESMİ OLAN SİYASİLER

Uyuşturucu baronlarıyla resmi olan bütün siyasilerin hesabını göreceğiz. Uyuşturucu siyasi destek olmadan yapılmayacak bir iştir. Biz bu mücadeleyi vereceğiz. Uyuşturucu baronlarının kökünü kazacağız. Kumarın yerlisi, yasalı, yasal olmayan olmaz, millisi hiç olmaz. Geldiğimiz gün özelleştikten sonra daha da milleti kumara alıştıran milli piyangoyu tümden kapatacağız.