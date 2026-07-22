Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM’de Yeni Yol Partisi’nin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 15 Temmuz darbe girişiminin 10’uncu yıl dönümüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu, 15 Temmuz’un devlete sızmış bir çetenin darbe teşebbüsü olduğunu belirterek, aynı zamanda milletin sokaklarda ve meydanlarda ülkesini savunduğu bir gece olarak tarihe geçtiğini söyledi. Ancak darbe girişiminin ardından geçen 10 yılda, OHAL uygulamaları ve Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bazı uygulamalarıyla demokrasiden uzaklaşıldığını ifade eden Davutoğlu, bu sürecin yeniden muhasebe edilmesi gerektiğini dile getirdi.

'BAŞBAKAN BİR TÜNELDE SABAHA KADAR SAKLANIRKEN...'

Bu değerlendirmeyi yapma hakkına sahip olduğunu vurgulayan Davutoğlu, 15 Temmuz gecesine ilişkin şunları söyledi:

“O gecenin baş sorumlusu ve en önemli devlet yetkilisi olması gereken dönemin Başbakanı güvenlik için Ilgaz’daki bir tünelde sabaha kadar saklanırken, biz hem Türkiye’deki televizyonlarda hem de uluslararası kanallarda ülkesini savunan tek devlet adamıydık. Uluslararası kanallarda konuşan tek Türk bendim. Hiçbir yetkim yoktu, ne olduğunu detaylı olarak bilmiyordum. Ancak şuna inanıyordum; eğer bir ülkede seçilmiş parlamento ve Cumhurbaşkanına karşı birileri harekete geçmişse, o ülkenin bütün fertleri için buna karşı mücadele etmek bir görevdir.”

'2 AY ÖNCE PARTİ İÇİNDE BANA DARBE YAPTILAR'

Davutoğlu, darbe girişiminden iki ay önce parti içinde darbe yaşadığını belirterek, buna rağmen 15 Temmuz gecesi tereddüt etmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı ile eş zamanlı olarak televizyonlara çıktığını ifade eden Davutoğlu, “İki mesaj verdim; ‘Bu parlamento ile seçilmiş Cumhurbaşkanını savunun.’ AK Partili il başkanlarına ‘meydanlara inin’ çağrısı yaptım. ‘Sabahleyin başıma ne gelecek’ diye düşünmedim. Tünele ya da başka bir yere saklanmadım” dedi.

Öte yandan Davutoğlu, TBMM bünyesinde 15 Temmuz darbe girişimini araştırmak üzere kurulan komisyona devlet yetkililerinin katılmadığını ve komisyon raporunun yayımlanmadığını da ifade etti.