Yeni Yol’un grup toplantısında konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, AKP'ye transfer olan isimlere sert tepki gösterdi.

Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun, AKP'nin 8. Olağan Kongresi'nde partiye katılırken, Nedim Yamalı ise AKP MKYK'sına girmişti.

İktidara 360 imza eleştirisinde bulunan Davutoğlu şunları kaydetti:

"İKTİDARIMIZI SÜRDÜREBİLMEMİZ İÇİN 360'I BULMAMIZ GEREKİYOR MESAJI İLETİYORLAR"

"Onlar bu kongre ile 'Bizim iktidarımızı sürdürebilmemiz için 360'ı bulmamız gerekiyor. Bize yeni vizyon değil, talimatla el kaldıracak kuklalar lazım' mesajı iletiyorlar. Bu mesaja bizim cevabımız net ve açıktır. Bir yekun içinde yazılmayı içlerine sindirenler, sizin olsun. Bize 'Durun kalabalıklar' diyecek Elif gibi dik ve omurgalı siyasetçiler yeter. Sadece sayılardan ibaret robotlar sizin olsun. Bize olduğu gibi görünen, göründüğü gibi olan şahsiyetler yeter.

'GÜNEŞ MOTEL' HATIRLATMASI YAPILMIŞTI

Gelecek Partisinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 21 Şubat günü partilerine AKP kongresine katılım daveti geldiği belirtilerek şu ifadelere yer verilmişti:

"Bu davetin yapıldığı süreçte partimize dönük hiçbir siyasi ahlak ve nezaket ilkesine uymayan bazı girişimlerin yapıldığına da şahit olduk. Partimizin kuruluşuna ağır baskılarla ve trol saldırılarıyla engel olamayanlar, partimizin teşkilatlanmasını yerelde uyguladıkları insafsız baskılarla durduramayanlar, partimizin önemli kurucularını sokak çetelerinin barbarca saldırıları ve mahkeme davaları ile yıldıramayanlar, partimizin TBMM’nde önce temsilinin sonra da güçlü bir grup halinde ittifak kurmasının önüne geçemeyenler bu kez Türk toplumunun hafızasına kazanmış 'Güneş Motel' vari taktiklerle bazı milletvekillerimizi AK Parti Kongresi'nin şov malzemesi olarak kullanmak üzere transfer çabalarına girişmişlerdir. Daha önce ağır ithamlarla partiden ihraç ettikleri, milletvekili yapmadıkları, Pelikan trol çetelerini üstlerine saldıkları, üniversitelerini kapatıp sonrasında da işsizliğe mahkûm ettikleri milletvekilleri bir anda değer kazanmışlardır. İktidar sahipleri her bir milletvekilini farklı yöntemlerle ikna ederek yolsuzluğa bulanmış iktidarlarına destek kılmaya çalışmışlardır. Milletvekillerimiz son iki yıldır yapılan bütün algı operasyonlarına rağmen ilkeli duruşlarını sürdürmüşlerdir. Bu şartlar altında ve bu kirli oyunlar karşısında AK Parti Kongresi’ne katılmama kararı almış bulunuyoruz."