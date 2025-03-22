Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Konya İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programına katıldı.Burada açıklamalarda bulunan Davutoğlu, yolsuzlukla mücadele edenlerin yanında olacaklarını ifade etti. Davutoğlu, “Siyasi ahlak yasasını gündeme getirdiğimizde sayın Cumhurbaşkanı ‘bunu onaylamam’ demişti. Ondan sonrada dünyadaki yolsuzluk endeksinde Türkiye’yi en üst sıralara yükselten gelişmeler yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alındığında söylediğim gibi, kim olursa olsun yolsuzluk yapanın karşısında, yolsuzlukla mücadele edenin yanındayız. Ama ben mücadele edenlerden samimiyet beklerim. Maalesef acı siyasi hatıralarım bana kimseye kefil olmamayı öğretti. Kefil olduğum nice insanların yolundan saptıklarını gördüm. Bu yüzden kimse kefil değilim. Ama adalete, emanete, ehliyete, liyakate, ahlaka kefilim” dedi.

“ASLA ÜLKEYİ KAOSA SÜRÜKLEMEYİN”

“Kim olursa olsun, İmamoğlu veya bir başkası yolsuzlukla ilgili bir suçlama varsa çıkıp kendini aklayacak şekilde savunmasını yapmalı ve hukuk da gereğini yapmalıdır” diyen Ahmet Davutoğlu, “Ama aynı yolsuzluk soruşturmaları eşine şirket kurdurup başında bulunduğu bakanlığa dezenfektan satan bakan hakkında da gerekeni yapmak gerekmez miydi? Peki sayın Cumhurbaşkanı ne yaptı? O bakanı teşekkürlerle uğurladı. Buradan muhalefet temsilcilerine de seslenmek isterim. Demokratik taleplerinizi yerine getirin ama asla ülkeyi bir kaosa sürüklemeyin. Asla demokratik ve meşru yolların dışına kimse çıkmasın" diye konuştu.

"BÜTÜN SİYASETÇİLERİN SERVETLERİ ARAŞTIRILMALI”

Eski yol arkadaşı Erdoğan’a seslenen Davutoğlu şunları söyledi:

“Şimdi Konya’dan Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum; Eğer samimiyseniz İmamoğlu ile ilgili yaptığınız soruşturmalarla birlikte diğer yolsuzluk soruşturmaları tekrar açar, siyasi ahlak adına onların da üzerine yürürsünüz. O zaman arkanızda duracağımdan emin olun. Hukuk egemen oluncaya kadar bu ülkede açılan her yolsuzluk işlemine karşı verilen mücadelede kim olursa yanında oluruz. Ama başkası yaparsa yolsuzluk, benim bakanım yaparsa siyaset derseniz karşınızda durmaya devam edeceğiz. Yurtdışında serveti olan bütün siyasetçilerin servetlerinin araştırılmasını talep ediyorum. Son 20 yıl içerisinde hala hayatta olan bütün başbakanlar, Cumhurbaşkanları ve bakanlar hakkında mecliste bir soruşturma komisyonu kurulsun. Hepsinin mal varlıkları, birinci derece akrabalarıyla birlikte araştırılsın. Benimse sadece birinci derce değil, bütün yakınlarımı araştırın”