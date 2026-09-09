Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, 2021 yılında Bingöl'ün Genç ilçesindeki ziyareti sırasında kendisine gelen bir soru üzerine verdiği cevap sosyal medyada dolaşıma girmişti.

Davutoğlu'nun, "Benden sonraki bakanlar gibi bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da 'Haram lokma yemeyin' dedim. Yediler. Çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı. Akrabalarını zengin etti. Beş tane müteahhide Türkiye'yi peşkeş çekti" ifadelerini kullanmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu konuşma üzerine "Cumhurbaşkanı'na hakaret" iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

"HAKARET ETMEDİM, HESAP SORDUM"

Davutoğlu geçtiğimiz pazartesi günü ifade vermeye gitti. Adliye çıkışında açıklama yapan Davutoğlu, "Onurlu bir vatandaş olarak yargıya duyduğum saygı ve adalet idealine duyduğum hürmet dolayısıyla benden talep edilen ifadeyi verdim. Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir ilk... Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir başbakan düşüncesini ifade ettiği, eleştirilerini dile getirdiği için 'şüpheli' sıfatıyla adliyeye çağrıldı. Bu benim şahsi itibarım değil, ülkemin itibarıdır. Bu ülkeye Dışişleri Bakanı ve Başbakan olarak hizmet etmiş bir devlet adamı olarak da ilk kez böyle bir uygulamanın devletin üst katında yaşanmış olmasını hüzünle karşılıyorum. Yaptığım o konuşmada bir provokatörün sorusu üzerine verdiklerim de dosdoğru olmanın bir gereğiydi. O sözlerimin arkasındayım” açıklaması yaptı. Davutoğlu ifadesinde ise, "Soruşturma yıllar önce yapılmış aleni bir konuşmaya dayandığı hâlde 7 Eylül için sözlü talimat verildi. O gün ne söylediysem bugün de o sözlerin faili, sahibi ve savunucusuyum. Hakaret etmedim; hesap sordum. Aşağılamadım; eleştirdim. Suç işlemedim; anayasal hakkımı ve siyasi sorumluluğumu kullandım" dedi.

OĞLUNUN NİKAHINA ERDOĞAN'I DA DAVET ETTİ

Bu gelişmelerin ardından Sözcü yazarı İsmail Saymaz dikkat çeken bir bilgi paylaştı. Saymaz, "Bu cumartesi eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun oğlunun nikah töreni var. Davet edilenler arasında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun soruşturmadan önce davet ettiği, Erdoğan'dan henüz cevap gelmediği öğrenildi.