Avukat Hasan Seymen, açıklamasında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın dönemin Maliye Bakanlığına bağlı olduğunu ve ilgili işlemlerin bakanlığın onayı ile sorumluluğunda yürütüldüğünü belirtti.

MEHMET ŞİMŞEK’E ÇAĞRI

Seymen, iddiaların gündeme geldiği dönemde Maliye Bakanı olan Mehmet Şimşek’in sürece ilişkin bilgi ve belgelere sahip olduğunu ifade ederek kamuoyuna açıklama yapması gerektiğini savundu.

Seymen, “Sayın Mehmet Şimşek olup, esas itibarıyla tüm bilgi ve belgelere bugün de sahip olan Bakan, belgeli olarak iddialara cevap vermek zorundadır” ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun idareden sorumlu bakanın sunduğu bilgi ve belgeler doğrultusunda karar aldığı ileri sürülerek, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ile Şimşek’in konuya ilişkin sessiz kalması eleştirildi.

Seymen, özelleştirme kapsamındaki kurum, kuruluş ve taşınmazlarla ilgili idari işlemlerin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yürütüldüğünü, ihale süreçleri ile iptal kararlarının da idarenin sorumluluğunda bulunduğunu savundu. Yayında konu edilen kararın, ihale işlemlerinin tamamlanmasının ardından verilen nihai onay kararı olduğunu belirten Seymen, Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı nedeniyle esas hakkında nihai karar verilene kadar işlem yapılmamasının hukuki bir zorunluluk olduğunu ifade etti.

"İHALE İKİ KATINA YAKIN BİR BEDELLE SONUÇLANDI"

Açıklamada, Danıştay’ın nihai kararının ardından gerçekleştirilen işlemlerin Davutoğlu’nun görevde olmadığı döneme denk geldiği ve bu nedenle söz konusu aşamalara ilişkin belgelere erişimlerinin bulunmadığı belirtildi. Seymen, edindikleri bilgilere göre ikinci ihalenin, Turanlı’nın yayında öne sürdüğü gibi daha düşük bir bedelle değil, ilk ihalenin yaklaşık iki katına yakın bir bedelle sonuçlandığını iddia etti.

Seymen, ihale sürecinin tüm aşamalarına ilişkin bilgi ve belgelerin Mehmet Şimşek tarafından kamuoyuyla paylaşılması gerektiğini söyledi.

8 BİN METREKARELİK ALAN TARTIŞMASI

Açıklamada, ilk ihalede “Ortak Sosyal Kullanım Alanı” olarak belirlenen 8 bin metrekarelik bölümün daha sonra imara açıldığı yönündeki iddialara da yer verildi. Seymen, söz konusu imar değişikliğini “yağmacılık ve haksız kazanç temini” olarak nitelendirerek, işlemin hangi kurum tarafından gerçekleştirildiğinin ortaya çıkarılması gerektiğini savundu.

Arazinin, müteahhidin iddiasının aksine kendi hakkı olmadığını ileri süren Seymen, eski veya yeni müteahhitlerin bu alanda AVM ya da konut yapma hakkının bulunmadığını iddia etti. Açıklamasının sonunda Seymen, söz konusu işlemlerle ilgili sorumluların tespit edilmesi ve hesap sorulması gerektiğini belirtti.

HUKUKİ İŞLEM BAŞLATILACAK

Hasan Seymen, Şaban Sevinç’in Emrullah Turanlı ile gerçekleştirdiği yayında Ahmet Davutoğlu hakkında “iftira ve hakaret” içeren ifadeler kullanıldığını savundu. Seymen, hem Sevinç hem de Turanlı hakkında hukuki işlemlerin başlatılacağını duyurdu.