Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa okul saldırılarının ardından 23 Nisan’ı hedef aldı ve 23 Nisan’ın kutlanmamasını önerdi. Davutoğlu, “Milli yası onlar ilan etmedi ama ben ilan ediyorum. Kutlamalı, kahkahalı, gülücüklü hiçbir resepsiyona katılmayacağım” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, “Ahmet Davutoğlu’nun siyasette Recep Tayyip Erdoğan dışında hiçbir zaman özgün bir ağırlığı olmadı" ifadeleriyle Davutoğlu'na tepki gösterdi.

‘YAPACAĞI EN BÜYÜK İYİLİK SİYASETİ BIRAKMAK’

Özdağ, “Ahmet Davutoğlu’ndan hezeyan içinde bir açıklamanın geldiğini görüyoruz. Ahmet Davutoğlu evet belki Türkiye’nin iyiliği için çalıştı ama yapabileceği en büyük iyilik, bir an önce siyaseti bırakmak ve üniversiteye dönerek teori anlatmak” ifadelerini kullandı.

‘SÜLEYMAN ŞAH TÜRBESİ KAÇIRILIRKEN UYKUSUZ KALDI’

Davutoğlu’nun ‘Cumhuriyet için uykusuz gece geçirmediler’ sözlerine Özdağ, “Ahmet Davutoğlu’nun Süleyman Şah Türbesi, terör örgütünün önünden kaçırılırken uykusuz kaldığından eminiz. Habur rezaleti gerçekleşirken PKK’lı teröristler çadır mahkemesi gibi oradan oraya taşındığındaki gibi uykusuz geceler geçirmiştir. Ahmet Davutoğlu, Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden tutarak ‘tay tay’ yürüdü” şeklinde yanıt verdi.

’23 NİSAN SİZİN İÇİN EĞLENMEK Mİ?’

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ise, “Niye kutlamayacağız biz 23 Nisan’ı? Neyinden korkuyordunuz? Neymiş efendim resepsiyonlarda kahkahalar atılıyormuş, eğlenceler yapılıyormuş. 23 Nisan mücadele azmini yenilemektedir. Allah aşkına 23 Nisan deyince sizin aklınıza eğlenmek mi geliyor? Kahkaha atmak mı geliyor? Bakışınız, vizyonunuz bu mudur? Bizim için 23 Nisan, Cumhuriyetin temellerini hatırlamaktır. Atatürk’ün bize emanet ettiği laik, demokratik, sosyal, hukuk devletini hatırlamaktır” ifadeleriyle tepki gösterdi.