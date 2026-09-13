Pazartesi günü Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlaması ile ifade veren Ahmet Davutoğlu, dün oğlu Mehmet Davutoğlu ile Revza Öğüt'ün Haliç Kongre Merkezi'nde kıyılan nikah töreninde AKP'li konuklarını misafir etti.

Davutoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan da dahil olmak üzere birçok AKP'li ismi davet ettiği törene katılım AKP tarafından sınırlı olurken, muhalefet partilerinin genel başkanları ise tam kadro nikah töreninde yer aldı.

ARINÇ'IN KONUŞMASI GÜNDEM OLMUŞTU

Nikah töreninde en dikkat çeken anlar ise AKP'nin kurucu isimlerinden TBMM eski başkanı Bülent Arınç'ın yaptığı konuşma oldu. Çifti tebrik etmek için sahnede konuşmasına başlayan Arınç, siyaset gündemine girmekten de geri durmadı. Geçtiğimiz haftalarda 'şüpheli' sıfatı ile Ankara Adliyesi'ne ağzında sakız ile gelen Ankara eski Belediye Başkanı İbrahim Melih Gökçek'e ilişkin ağır eleştirilerde bulunan Arınç, söz konusu görüntüler için şu ifadeleri kullandı:

"UTANARAK İZLEDİM"

Bir gün öncesinde başka bir siyasetçi yine davet üzerine gittiğini ifade etti. Ağzında şak şak sakız çiğneyerek... Utanarak izledim, isminden bile bahsetmek istemiyorum. 'Bugüne kadar beş bin kere bunlar benim karşıma geldi, ben sıçrayıverdim, bu ne ki' demek istedi.

İkisi arasında büyük fark var. Biz siyasi hayatımızda çizdiğimiz yol itibarıyla Ahmet Davutoğlu'nun yanındayız, onu takdir ediyoruz.



AKP'Lİ BELEDİYE BAŞKANI TURAN'DAN ARINÇ'A TEPKİ



Arınç'ın konuşmasının ardından söz alan nikah memuru Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, isim vermeden Arınç'ın yaptığı siyasi içerikli konuşmaya tepki gösterdi.



Turan, yaptığı konuşmada nikahta verilen siyasi mesajlara yönelik şu ifadeleri kullandı:



"Tabi bir kanaatimi paylaşayım. Siyasetçilerin çocuklarının nikahlarında da maalesef onların nikahlarının önüne geçen bir ortam oluştu. Onun için kızımız hakkını helal etsin. Burada büyüklerimiz var. Ben her görüşe tabii ki katıldığımı söyleyemem. Güzel günler gördüğümüz kanaatindeyiz sayın başkanım"





