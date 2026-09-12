"Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında pazartesi günü ifade veren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı oğlunun bugün düzenlenen nikah törenine davet etmişti. aktarılmıştı.

ERDOĞAN NİKAH TÖRENİNE KATILMADI

Siyasi gündemin sıcak başlıklarından biri olan soruşturma sürecinin ardından gözlerin çevrildiği törende, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davete icabet etmemesi dikkat çekti.

NE OLMUŞTU?

Ahmet Davutoğlu'nun 2021 yılında Bingöl'ün Genç ilçesindeki ziyareti sırasında çekilmiş bir videosu sosyal medyada gündem edilmiş, ardından Ankara Başsavcılığı Davutoğlu hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçlamasıyla resen soruşturma başlatmıştı.

'SÖZLERİMİN ARKASINDAYIM' DEMİŞTİ

Söz konusu videoda Davutoğlu'nun bir soru üzerine dile getirdiği, "Benden sonraki bakanlar gibi bir kuruş haram lokma yemedim. Onlara da 'Haram lokma yemeyin' dedim. Yediler. Çevrelerini zengin ettiler. Damadını bakan yaptı. Akrabalarını zengin etti. Beş tane müteahhide Türkiye'yi peşkeş çekti" sözleri yer alıyor.

Pazartesi günü Ankara Adliyesinde ifade veren Davutoğlu, çıkışta yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet tarihinde ilk kez bir Başbakan düşüncesini ifade ettiği, eleştirilerini dile getirdiği için şüpheli sıfatıyla adliyeye çağrıldı. 11 Eylül 2021 tarihinde yaptığım o konuşma da bir provokatörün sorusu üzerine dosdoğru olmanın bir gereğiydi. O sözlerimin arkasındayım" dedi.