Diyanet İşleri Başkanlığı’nda atama rüzgârları eserken iki birim amiri hakkındaki iddialar başkanlıkta “Bu kadar da olmaz” dedirtti.

Resmi Gazete’de yayınlanan atamalarla göreve gelen birim amiri M.’nin ilk eşinden boşanma aşamasında olduğu, ikinci eşine ise şiddet uyguladığı gerekçesiyle hakkında uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi. M.’nin, iddiaya göre üçüncü bir kadınla da ilişkisi ortaya çıktı.

DOSYA DOSYA SKANDAL

Savcılıkta başka dosyalarının da olduğu, bazı din görevlileriyle parasal ilişki içine girdiği kaydedildi. Kadına şiddet gösteren bir kişinin ataması, kurum içinde de büyük tepkiyle karşılandı.

Ataması yapılan diğer birim amiri E.’nin hakkında ise resmi nikahlı eşinin Diyanet İşleri Başkanlığı’na yazılı şikayeti ile idari soruşturma başlatıldı.

‘BAŞKASINDAN ÇOCUĞU VAR’

Dilekçede eşinin “Evlerine yardım ve çocuk bakıcılığı için gelen bir kadınla” birlikteliğinin olduğu ve hatta ondan çocuğunun da bulunduğu şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. Birim amiri E., soruşturma sürecindeki ifadesinde ikinci eşi ile “dini nikahlı” olduklarını belirterek savunma yaptı.

Gizli dini nikah ihraç sebebi

Başkanlık kaynakları “Geçmişi problemli isimler makamlara geliyor. Evden uzaklaştırma almak, gizli dini nikah kurumdan ihraç sebebidir. Kimler referans oluyor ortaya çıkmalı” yorumunu yaptılar.