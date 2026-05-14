Olay, saat 15.00 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Sakarya Bulvarı’ndaki noter önünde meydana geldi.

Amine Bozkurt ile dayısı Ömer A. arasında, iddiaya göre, Bozkurt’a ait arsanın satışıyla ilgili otomobilde tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer A., yanındaki tabancayla Bozkurt'a 4 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Gelen ekipler, yaralı Bozkurt'u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Amine Bozkurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bozkurt'un cenazesi, otopsi için morga gönderildi. Ömer A. ile olay yerindeki eşi Fadime A. (64) ise polis tarafından gözaltına alındı.

Diğer yandan, otomobilde çıkan tartışma sonrası Ömer A.'nın aracın yanından uzaklaşıp, silahı montunun içine koyduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.