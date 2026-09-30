Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Devlet Denetleme Kurulu (DDK), yatırım fonu işlemlerini kapsayan inceleme ve denetim süreci başlattı.

DDK kaynaklarından alınan bilgiye göre, sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan yatırım fonu işlemlerine ilişkin denetim, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine başlatıldı.

İncelemenin, finansal piyasalarda güven, şeffaflık ve istikrarın sağlanması, yatırımcı haklarının korunması ve benzer olayların tekrar etmemesi için gerekli idari ve hukuki tedbirlerin belirlenmesi amacıyla gerçekleştirildiği bildirildi.

RAPORLAR YETKİLİ MERCİLERE İLETİLECEK

Anayasal yetkileri kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların tüm kademeleriyle doğrudan yazışma yapabilen DDK'nın, gizli veya açık tüm fiziki ve dijital veri, belge ve kayıtları doğrudan inceleme yetkisine sahip olduğu hatırlatıldı.

DDK tarafından yürütülen denetim sürecinin tamamlanmasının ardından hazırlanacak inceleme, denetim ve idari soruşturma raporlarının, gereğinin yapılması için yetkili idari ve adli mercilere iletileceği öğrenildi.