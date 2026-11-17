Napoli'de Kevin De Bruyne'nin geleceğine ilişkin belirsizlik sürerken, Belçikalı orta saha için PSV'nin yaptığı ilk teklifin ayrıntıları ortaya çıktı. De Telegraaf'ın haberine göre Hollanda ekibi, Napoli'ye 2 milyon euro önerdi ancak teklif kabul edilmedi.

Serie A'da kötü bir sezon geçiren Napoli'nin, De Bruyne için daha yüksek bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi. Deneyimli futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen PSV ile transfer görüşmeleri başladı.

NAPOLİ'NİN BİR YILLIK UZATMA HAKKI VAR

Sözleşmesinin son yılında bulunan 35 yaşındaki oyuncunun ocak ayında diğer takımlarla görüşme hakkı bulunuyor. Bununla birlikte Napoli'nin de oyuncunun sözleşmesini bir yıl uzatma hakkı var.

Belçikalı futbolcu bu sezon Napoli formasıyla 15 maçta süre aldı. De Bruyne, bu karşılaşmalarda 4 gol ve 2 asist kaydetti.