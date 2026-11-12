Kevin De Bruyne, Belçika'nın Türkiye karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetin ardından Arda Güler'e övgüde bulundu. Belçikalı futbolcu, Türkiye'nin oyununda bütün sorumluluğun Arda'nın üzerinde olduğunu ve maç planlarını buna göre yaptıklarını söyledi.

'TAKIM ARKADAŞLARI DAHA FAZLA SORUMLULUK ALMALI'

De Bruyne, Arda Güler'e ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:"Arda Güler muhteşem bir futbolcu. Türkiye'de gözümüz hep onun üzerindeydi. Diğer takım arkadaşları daha fazla sorumluluk almalı. Çünkü bütün sorumluluk Arda'nın üzerindeydi. Biz de planımızı ona göre yaptık."

Belçikalı futbolcu, Arda'nın dünya futbolundaki yerine ilişkin de "Arda Güler, dünyanın en iyi kulüplerinden birinde ve dünyanın en iyi futbolcularından biri." dedi.