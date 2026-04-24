İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Matthijs de Ligt için bir süredir yapılan iddialara Ada kulübü sosyal medyadan yanıt verdi.

Aralık ayından bu yana sırt sakatlığıyla mücadele eden Hollandalı stoperin, sosyal medyada cinsiyet değiştirdiğine dair asılsız söylentiler ortaya çıkmıştı.

İngiliz kulübü, bugün yaptığı paylaşımla bu iddialara dolaylı olarak yanıt verdi. Manchester United, De Ligt’in yeniden takımla birlikte çalışmalara başladığını duyurarak oyuncunun son durumuna açıklık getirdi.

Kırmızı Şeytanlar'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "De Ligt için yoğun çalışma devam ediyor Devam et Matta hepimiz tam arkandayız" ifadeleri yer aldı.