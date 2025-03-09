Muğla’nın Bodrum ilçesinde ziraat mühendisi Mehmet Yılmaz, dedesinden babasına miras kalan arılıkla kendine iş kurdu. Eski tekniklerle yapılan bu mesleği modern tekniklerle birleştirdi. 800 kovana sahip olan Yılmaz, ürettiği balları Avrupa'ya satıyor.

Doğduğu Mazı Mahallesi'nde arılarla büyüdüğünü ifade eden Yılmaz, çocukken kovanlarına arkasından polen topladığını söyledi. Bu işin ata mesleği olduğunu belirten Yılmaz, şimdi ise 800 kovanla üretime devam ettiklerini kaydetti.

YURT DIŞINA SİPARİŞ YETİŞTİREMİYOR

Bal üretiminin yanı sıra arı sütü, propolis, arı ekmeği, erkek arı larvası ve ana arı da yetiştiren Yılmaz, yurt dışına sipariş yetiştiremediğini ifade etti.

ARILARINI EVLATI GİBİ GÖRÜYOR

Yıllık yaklaşık 6 kilogram arı sütü ve 2 bin ana arı üreten Mehmet Yılmaz, ürünlerini Türkiye’nin farklı şehirlerine ve Almanya, İngiltere, İspanya gibi ülkelere ihraç ediyor. Ancak artan sıcaklıklar ve iklim değişikliği, arıcılıkla uğraşanların en büyük sorunlarından biri haline gelmiş durumda.

Arıcılığı bir işten öte bir tutku olarak gördüğünü ifade eden Yılmaz, haftanın yedi günü arılarıyla ilgilendiğini vurguluyor:

"Onlarla çok güzel bir bağ kurdum, adeta evlatlarım gibi oldular. Ömrüm yettiğince bu işi yapacağım ve çocuklarımın da arıcılıkla uğraşmasını istiyorum."