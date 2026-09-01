Adam McLelland, arazi sahibinden izin alarak Chilterns bölgesinde metal dedektörüyle arama yaptığı sırada bronz nesnelere rastladı. Keşfi yetkililere bildirmesinin ardından bölgede profesyonel kazı başlatıldı. Arkeologların çalışmaları, eserlerin rastgele dağılmadığını, taşlarla çevrili özel bir çukurun içine birlikte bırakıldığını gösterdi.

TAŞLARLA ÇEVRİLİ ÇUKURU KAZDILAR

Yaklaşık 50 santimetre genişliğinde ve 1 metre uzunluğundaki çukur dikkatlice açıldığında buluntuların tamamına ulaşıldı. İçeriden iki emaye süsleme parçası, cam oyun taşı, üzerinde halkalar bulunan kemik zar ve çeşitli bronz nesneler çıkarıldı.

En dikkat çekici eser ise son derece kırılgan durumdaki süslü bronz çıngırak oldu. Arkeologlar yalnızca dış parçalarını değil, sallandığında ses çıkarmasını sağlayan ve içinde bulunan küçük parçaları da kurtarmayı başardı. Bu tür çıngırakların Roma döneminde dini törenlerde kullanıldığı ve Britanya'da çok az sayıda örneğinin bulunduğu belirtiliyor.

Hazinede ayrıca dört minyatür adak baltası bulundu. Bunlardan birinin yüzeyine bıçak biçiminde sıra dışı bir motif kazındığı tespit edildi.

ESERLER BİR BEZE SARILARAK GÖMÜLMÜŞ OLABİLİR

Çukurun çevresinden alınan toprak örneklerinin incelenmesi, çok küçük kumaş kalıntılarını da ortaya çıkardı. Araştırmacılar bu izlerden yola çıkarak eserlerin toprağa bırakılmadan önce bir torbaya konmuş ya da kumaşa sarılmış olabileceğini değerlendiriyor.

Buluntuların neden aynı noktaya bırakıldığı henüz kesin olarak bilinmiyor. Ancak dini törenlerde kullanılan nadir çıngırak ile minyatür adak baltalarının aynı grupta bulunması, koleksiyonun ritüel bir amaçla saklanmış olabileceğini düşündürüyor.

Eserleri bulan kişi ile arazi sahibi, koleksiyonu satmak yerine Aylesbury'deki Discover Bucks Museum'a bağışladı. Özel bir bağışçının restorasyon masraflarını üstlenmesinin ardından kırılgan eserler koruma altına alınarak müzede sergilenmeye başladı.