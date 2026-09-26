Bilim dünyasının saygın dergilerinden Global Change Biology Communications'ta yayımlanan çalışma, asırlardır süregelen geleneksel hayvancılık yöntemlerinin doğayı korumada modern projelerden çok daha etkili olduğunu kanıtladı.

80 Yıllık Dev Araştırma Ezberleri Altüst Etti

İzlanda Üniversitesi, İsveç Tarım Bilimleri Üniversitesi ve Lancaster Üniversitesi’nden bilim insanları, Kuzey Avrupa meralarında tam 80 yıldır hayvan girmemesi için çitlerle kapatılmış 34 farklı bölgeyi mercek altına aldı.

Aynı toprağa ve hava şartlarına sahip arazilerin bir bölümünde koyunlar ve atlar geleneksel usullerle otlamaya devam ederken, diğer bölümü "doğal ekosistem kendi kendine canlansın" düşüncesiyle onlarca yıl boyunca hayvansız bırakıldı.

Araştırmanın sonuçları, küresel çevre fonlarının uzun süredir savunduğu teorileri tamamen ofsayta düşürdü.

Hayvanın Girmediği Toprak Resmen Fakirleşiyor

Akademik çevrelerin "Hayvansız bir dünya daha temiz olacak" iddiasının aksine, koyun ve atların otladığı alanların toprağı çok daha sağlıklı ve zengin çıktı.

Hayvanların meralardan tamamen uzaklaştırıldığı bölgelerde şu çarpıcı kayıplar tespit edildi:

Toprak Karbonu Kayboldu: Hayvanların sokulmadığı arazilerde, toprağın en kritik ilk 10 santimetresindeki karbon bağlama oranı devasa bir düşüş göstererek %8 azaldı.

Kök Yapısı Çöktü: Hayvandan arındırılmış çayırlardaki bitki köklerinde bulunan karbon tutma kapasitesi %29 ila %40 arasında geriledi.

Toprağın Bereketi Bitti: Hayvan gübresi ve idrarından mahrum kalan topraklarda, bitki örtüsünün en temel besin kaynağı olan azot miktarı %9 oranında çakıldı.

"Her Yere Ağaç Dikin" Diyen Teoriye Bilimsel Darbe

Küresel ısınmayla mücadele adına milyarlarca dolarlık bütçelerle yürütülen kontrolsüz ağaçlandırma projeleri de bu araştırmayla sorgulanmaya başlandı.

Araştırmayı yöneten Profesör Anna Gudrun Thorhallsdottir, karbonun asıl yer altında saklandığını belirterek şu hayati uyarıyı yaptı:

"Hayvanların otladığı çayırlar, karbonu yerin altında kilitli tutar. Yangına, kuraklığa ve iklim krizine karşı korunan bu alanlar, doğa tabanlı en güçlü çözümlerden biridir."

Hayvanlar otu yedikçe bitki kendini hızla yeniliyor, kökler sıkılaşıyor ve karbonu atmosfere salmak yerine toprağın derinliklerine hapsediyor. Hayvancılık meralardan el çektirildiğinde ise alanları hızla çalılar kaplıyor, azot tükeniyor ve toprak canlılığını yitiriyor.

Anadolu çobanlarının ve kadim tarım kültürünün asırlardır dile getirdiği "Hayvanın bastığı yerde ot biter, hayvanın gübresi toprağa candır" düsturu, milyon dolarlık bütçeli laboratuvar tezlerini bilimsel olarak mat etmiş oldu.