Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dedesi Y.B. tarafından kazara ateşlenen tüfekle vurulan Ç.A.B. (14) hayatını kaybetti.

Olay, gece geç saatlerde Eski Kahta köyünde meydana geldi. Y.B. ile torunu Ç.A.B. köy yakınlarındaki mısır tarlasını yabani hayvanlardan korumak için kontrole gitti. Tarlaya vardıklarında yaban domuzuna denk gelen Y.B.’nin ateşlediği tüfekle torunu Ç.A.B. kazara vuruldu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Ç.A.B. ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ç.A.B. doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Y.B. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.