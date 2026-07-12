Aile arşivlerinde bulunan harita ve ayrıntılı bir mektuptan yola çıkan kardeşler, dedelerinin yıllar önce toprağa gömdüğünü anlattığı değerli eşyaların izini sürmek için bölgeye gitti.

Kazı çalışmaları ilk denemede polis tarafından durduruldu. Gerekli resmi izinlerin alınmasının ardından arkeologlar ve tarihi eser uzmanlarının gözetiminde yeniden başlatılan kazılarda, haritada işaretlenen noktada toprağa gömülü iki cam kavanoz bulundu.

CAM KAVANOZLARIN İÇİNDEN MÜCEVHERLER ÇIKTI

Kazıda ortaya çıkarılan cam kavanozların içinde çok sayıda saat, mücevher, 19. yüzyıla ait madeni para, altın yüzükler, kolyeler ve 1935 tarihli bir sigara tabakası bulundu. Dedelerinin bu eşyaları nasıl elde ettiğine ilişkin ailesine ayrıntılı bilgi vermediği, yalnızca genel ifadeler kullandığı belirtiliyor. Uzmanlar ise hazinenin İkinci Dünya Savaşı döneminden kalmış savaş ganimetleri olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Araştırmacılar, haritanın yalnızca basit bir kroki olmadığını, hazinenin yerini adım adım tarif eden ayrıntılı bir mektupla birlikte saklandığını belirtiyor. Kardeşler de bu bilgiler sayesinde kazı noktasını büyük ölçüde doğru şekilde tespit etmeyi başardı.

SON KARARI UZMAN İNCELEMESİ BELİRLEYECEK

Bulunan tüm eserler, tarihi ve maddi değerlerinin belirlenmesi amacıyla uzman incelemesine alındı. Eğer eserlerin önemli bir kültürel miras niteliği taşıdığı tespit edilirse Polonya yasaları gereği müzeye devredilecek. Tarihi açıdan özel bir değer taşımadıkları belirlenirse, hazinenin kardeşlere teslim edilmesi mümkün olabilecek.

Lubomierz kasabasında daha önce de benzer keşifler yaşandı. 1972 yılında oyun oynayan çocuklar altın sikkelerle dolu bir kap bulurken, 2008 yılında bir binanın tadilatı sırasında 19. yüzyıldan kalma tarihi belgeler gün yüzüne çıkarılmıştı.