Erzurum'un Horasan ilçesinde yaşayan 5 çocuk ve 43 torun sahibi Hacı Kırmaç, dedesi ve babasından miras kalan bıyık sevgisini gençlik yıllarından bu yana sürdürüyor.

İlçe merkezinde yaşayan Kırmaç, gençlik yıllarından bu yana uzattığı, geçmişte 1,5 metreye kadar ulaşan bıyıklarıyla tanınıyor.

Dedesinden babasına, babasından da kendisine uzanan bıyık sevgisini sürdüren Kırmaç, 1980'li yıllarda televizyonda izlediği bir bıyık yarışmasının ardından bıyıklarını daha da uzatmaya karar verdi.

Yıllar içinde ilçenin tanınan simalarından biri haline gelen ve "Horasanlı Pala" lakabıyla anılmaya başlayan Kırmaç, 70 yıldır sürdürdüğü berberlik mesleğine oğlu ile birlikte işlettiği dükkanda devam ediyor.

BIYIKLARININ BAKIM SIRRINI AÇIKLAMIYOR

Yaşını ve bıyıklarının bakım sırrını kimseyle paylaşmayan, 80 yaşın üzerinde olduğu bilinen Kırmaç, zaman zaman iş yerinin önünde söylediği şiir ve türkülerle de vatandaşların ilgisini çekiyor.

Hacı Kırmaç, geçmişte bıyık bırakmanın daha yaygın ve sevilen bir gelenek olduğunu söyledi.

Dedesi ile babasının bıyıklarının uzun olduğunu ve o zamandan bu yana bıyık sevdasıyla yaşadığını ifade eden Kırmaç, "Ankara'da bir bıyık yarışması oldu. Televizyondan izledim. Onun bıyıkları benim kadar da yoktu. Yarışmayı o adam kazandı. 'Keşke ben de orada olsaydım, yarışmaya katılsaydım' dedim. Herhalde ben kazanırdım. Gece gündüz aklıma geldi. Sonra daha çok uzatmaya başladım." diye konuştu.

Bıyıklarını çok sevdiğini vurgulayan Kırmaç, şunları kaydetti:

"İnsanlar gelir, benimle fotoğraf çektirirler. Bıyıklarımın bakımı çok zor. Çok gizli bakımlar yapıyorum. Sırrını kimseye söylemem, rakiplerim var. Rakiplerimin çoğu vefat etti. Bu kadar uzun kalmasının sırrı var ama söylemiyorum. Ne yaşımı tam söylerim ne bakım ilaçlarımı. Artık bana kolay geliyor ama bakımı çok zor. Bıyıklarıma bakmaya devam edeceğim. 70 senedir berberlik yapıyorum, 70 yıldır bıyıklarımı uzatıyorum. Beni görüp uzatmak isteyenler de oluyor ama çok zor."

MEVCUT UZUNLUĞU 1 METRE

Eski yıllarda bıyıklarının 1,5 metreye kadar ulaştığını dile getiren Kırmaç, zaman zaman uçlarından kesse de uzunluğunun halen 1 metreyi aştığını ifade etti.

Horasanlı Pala'nın oğlu Muhammet Kırmaç da babasına gösterilen ilgiden dolayı memnun olduğunu belirtti.

Bıyık sevdasının dedesinde de olduğunu anlatan Kırmaç, "Zamanla medyanın ve halkın ilgisi, babamın bıyık sevgisini bu zamana kadar getirdi. Ben de bıyıklarımı uzatmak istiyordum ama olmadı. Bıyık güzeldir, Anadolu insanı bıyık sever. Babamı görmek için dükkana geliyorlar. Özellikle çocuklar çok seviyorlar. Babam da hiçbirini kırmıyor. Kesmeye niyeti yok. 10 senedir hacca yazdırdık. Daha çıkmadı. Hac çıkarsa Allah yolunda keseceğini söylüyor." ifadelerini kullandı.