Malatya’nın Battalgazi ilçesinde evinde dedesine ait eski tüfeği temizlediği sırada kazara ateş alması sonucu kendisini vurduğu iddia edilen 50 yaşındaki S.Ö., ağır yaralandı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Başharık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre S.Ö., evinde dedesinden kalma eski bir tüfeği temizlediği esnada silahın kazara ateş almasıyla vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı.

Olayın şokuna rağmen kendi imkanlarıyla apartmandan sokağa inmeyi başaran S.Ö., komşularının ziline basarak yardım istedi. Yaralı adamı gören çevre sakinlerinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine adrese kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesi’ne kaldırılan S.Ö., hayati tehlikesinin bulunması nedeniyle İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’ne sevk edildi. Durumu ağır olan S.Ö.’nün hastanedeki tedavisi sürerken, polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.