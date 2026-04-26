Ankara’da parktan dönerken kamyonetin çarpmasıyla hayatını kaybeden 3 yaşındaki Yakup Can’ın ölümüyle ilgili yürek yakan bir detay ortaya çıktı. Dün öğle saatlerinde meydana gelen kazada Ali İhsan A. Yönetimindeki kurbanlık hayvan yüklü kamyonet, dedesi ile parktan dönerken bir anda yola çıkan Yakup Can Yalçın'a çarptı. Ağır yaralanan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yakup Can Yalçın'ın kaza öncesi dedesinin elinden kaçtığı görüntüler, sokaktaki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Yalçın'ın bir anda dedesinin elini bıraktığı ve kamyonete doğru koştuğu anlar yer aldı. Kamyonet sürücüsü Ali İhsan A. İse çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

